بالصور.. محافظة الإسكندرية تتابع مراحل إنشاء كوبرى الدخيلة

قامت محافظة الإسكندرية من خلال مديرية الطرق والنقل والكبارى بمتابعة تطور تركيب قطاعات كوبرى الدخيلة بطول 4500 متر طولى ليبدأ من داخل ميناء الدخيلة ويمر فوق طريق الإسكندرية مطروح الساحلى قبل شركة الحديد والصلب ثم شارع بجوار قسم الدخيلة وإلى أعلى طريق أم زغيو ثم سطحى داخل الملاحات، ثم إلى المحور وذلك بتكلفة مليون جنيه ، بالإضافة لامتداد كوبرى 54، وذلك على نفقة هيئة ميناء الإسكندرية.

ويخدم المشروع محافظة الإسكندرية حيث ينقل سيارات النقل الثقيل مباشرة من المينا لمحو التعمير فى مسار منفصل دون المرور على الطرق الداخلية للمحافظة، ومنها طريق وادى القمر الجارى إنشائه بمعرفة اللجنة البترولية.



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كوبرى الدخيلة



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مراحل انشاء كوبرى الدخيلة



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الكوبرى يصل إلى ميناء الإسكندرية

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