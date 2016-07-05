محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ بالمرافق والمديريات الخدمية استعدادا للعيد

قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والمديريات الخدمية والصحية والأمنية وإلغاء الإجازات للعاملين بها على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك فضلا عن تشكيل 9 غرف عمليات رئيسية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى مدن المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة للتيسير على الزوار فى أيام العيد على مستوى حدائق ومتنزهات المحافظة عبر حزمة من الإجراءات تتضمن غرف عمليات طوال الاحتفالات لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها وإقامة مركز طبى داخل منطقة حدائق القناطر والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة خلال أيام العيد.

وتابع بأنه تقرر حظر دخول سيارات النقل الثقيل لمنطقة حدائق القناطر طوال أيام العيد والتزام سيارات الأجرة بأماكن الانتظار المحددة وأوضح المحافظ أنه تقرر أن تستقبل فرق الموسيقى الشعبية الزوار والمتوقع أن يصل عددهم خلال هذه الفترة إلى لاكثر من نصف زائر للاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الاحتفالات بالمدينة في مختلف الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء الشاسعة والتي تعد مقصدا للزوار من جميع محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى في المناسبات المختلفة

كما تم تجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والملاهى والأماكن السياحية بمختلف مدن المحافظة وتكثيف حملات النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضارى وجمال الحدائق فضلا عن وجود عدد من سيارات الاسعاف داخل الحدائق لمواجهة أى حالات مرضية للزائرين وتقديم الاسعافات الاولية للحالات الطارئة وتوفير أكياس الدم بكافة المستشقيات الحكومية والمركزية.

وأشار فرحات إلى أنه قد تم التنسيق مع الجهات المختصة لعمل حملات مشتركة بين الصحة والتموين للتأكد من سلامة المعروضات والماكولات للزائرين وكذلك تكليف قسم الإشغالات لمنع الإشغالات التى تعوق سير المشاة خاصة بحدائق القناطر الخيرية كما انه تم زيادة عدد الاتوبيسات بمرفق النقل الداخلى والنقل العام بجميع خطوط بنها – القناطر والقاهرة – القناطر وذلك لسهولة نقل المواطنين.

من ناحية أخرى استعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ايضا لاستقبال العيد واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة والانشطه الاجراميه بكافة أشكالها وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات.

وقال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بانه قد وضع خطة أمنية بالتعاون مع كافة قطاعات المديرية للعمل بها خلال احتفالات العيد وتمشيط الحدائق واماكن التنزهات من المخالفين الذين يروعون المواطنين.

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