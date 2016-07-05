محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من قادة الدول العربية

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد خلال اتصالات هاتفية مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد نقل سموه لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بهذه المناسبة السعيدة ..معربا سموه لهم عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى شعوب بلدانهم وقد تحقق لهم المزيد من التقدم والرقي والرخاء.

من جانبهم أعرب قادة الدول العربية عن أصدق التهاني والتمنيات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة السعيدة.. سائلين المولى تعالى ان يحقق لدولة الإمارات وشعبها ما تصبو اليه من تقدم ورفعة وازدهار وان يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وان يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.