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محمد بن زايد يؤكد وقوف الامارات بجانب السعودية في مواجهة الاٍرهاب

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محمد بن زايد يؤكد وقوف الامارات بجانب السعودية في مواجهة الاٍرهاب محمد بن زايد يؤكد وقوف الامارات بجانب السعودية في مواجهة الاٍرهاب

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة العربية الشقيقة في تصديها ومحاربتها للارهاب وافكاره الاجرامية ومساندة جهودها في مكافحة التطرف والعنف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حيث تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعين الله عز وجل ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة.

وأعرب سموه للعاهل السعودي وشعب المملكة عن صادق تعازيه ومواساته في الضحايا الذين سقطوا جراء الاعمال الاجرامية والجبانة التي استهدفت الأبرياء حول المسجد النبوي الشريف وغيرها من أراضي المملكة.. داعيا العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء وان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستبقى السند القوي للمملكة في محاربة المفسدين في الارض الذين بغوا وتجبروا واعتدوا على حرمة الله في المسجد النبوي الشريف وفي شهر رمضان الكريم.. مؤكدا سموه ان مثل هذه الاعمال الجبانة لن تثنينا عن بذل المزيد من الجهود والتعاون والاصرار في مكافحة دعاة الباطل والاجرام الذين يسعون الى الفوضى والتخريب والدمار وبإذن الله لا ينالو من عزيمتنا في استئصالهم وستبقى المملكة بعون الله تعالى عصية على كل من يتربص بها ويريد لها الشر والحقد.

وقال سموه ان هؤلاء المفسدون يحاربون ديننا الاسلامي الحنيف .. يحاربون الرحمة والتسامح والسلام يحاربون البشرية والإنسانية بأعمالهم  الاجرامية.

من جانبه أعرب العاهل السعودي عن شكره وتقديره لموقف دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا.. داعيا الله تعالى ان يحفظ الجميع من آفة الارهاب وان يديم على بلدان العرب والمسلمين وغيرهم  نعمة الأمن والاستقرار.

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