مسئول ليبى يتفقد الأوضاع الأمنية ببنغازى ويزور مخيم نازحى تاورغاء

تفقد مدير أمن بنغازى بليبيا العقيد مصطفى الرقيق، برفقة عميد بلدية المدينة المكلف من قبل الحكومة المؤقتة عمر البرعصى النقاط الأمنية بمدينة بنغازى.

وأضاف المكتب الإعلامى لمديرية أمن بنغازى أنه تم أيضًا زيارة مخيم نازحى تاورغاء بالمدينة للإطلاع على أوضاعهم.

واجتمع مدير أمن بنغازى مع قادة الأمن بالمديرية ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات وذلك للإطلاع على ما تعانيه المديرية وحل المشاكل، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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