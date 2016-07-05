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الرئيس العراقي يصادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب

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الرئيس العراقي يصادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب الرئيس العراقي يصادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب
كشفت الدائرة الاعلامية فى رئاسة الجمهورية العراقية عن أن الرئيس العراقى فؤاد معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التى استهدفت العراقيين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به وزارة العدل العراقية من تنفيذ أحكام الإعدام لا يتم الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الأحكام القضائية النهائية.. وفندت اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام فى سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية، وقالت: ان هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن الدائرة القانونية فى رئاسة الجمهورية ستحرك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تظليل الرأى العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها كافة التبعات القانونية.

وأعلنت وزارة العدل العراقية أمس الاثنين، تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من المدانين فى قضايا إرهابية ليصبح العدد الاجمالى لمن تم اعدامهم 37 شخصا خلال الشهرين الماضيين.. وذكرت أن كثرة المحكوم عليهم بالإعدام فى سجون وزارة العدل ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالإضافة الى الاحكام الجديدة التى تضاف لاحقاً.
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