10 خطوات لقضاء يوم عيد بلا متاعب صحية

أولا: اعتبار وجبة الإفطار هى وجبة العشاء وعدم تناول أى طعام إلا بعد صلاة العيد.
>ثانيا: يفضل استبدال وجبة الإفطار بحلويات وكحك العيد.
>ثالثا: عدم الخروج فى فترة الظهيرة وأثناء ارتفاع حرارة الجو.
>رابعا: شرب السوائل والماء لتعويض الجسم عن فترة الحرمان من السوائل خلال رمضان.
>خامسا: تناول الخس والخيار والترمس.
>سادسا: عدم الإكثار من الرنجة والفسيخ خلال العيد.
>سابعا: الامتناع عن السلطات الجاهزة مثل المايونيز والامتناع عن تناول السلطات الباردة فى الجو الحار خطر جدا، وتؤدى إلى الاصابة بالنزلات المعوية.
>ثامنا: البعض يفضل صيام الـ6 أيام البيض فعليهم تناول الزبادى أو الآيس كريم لترطيب المعدة. وهناك محلات تقدم الآيس كريم الدايت فى بعض المحلات.
>تاسعا: الأشخاص الذين يرغبون فى السفر عليهم أخذ قسط وافر من النوم قبل السفر، وعدم تناول المنبهات لأنها تدر البول وتفقد السوائل من الجسم.
>عاشرا: يفضل تناول الكحك فى نهار رمضان لأن معدل حرق الدهون يزيد، ويكون أفضل فى تلك الفترة مع ضرورة ممارسة الرياضة أو المشى للاستمتاع بأيام العيد.
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