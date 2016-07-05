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10 خطوات لقضاء يوم عيد بلا متاعب صحية

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10 خطوات لقضاء يوم عيد بلا متاعب صحية 10 خطوات لقضاء يوم عيد بلا متاعب صحية
تقدم الدكتورة إيمان كامل، استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث، 10 خطوات مهمة لقضاء عيد بدون مشاكل صحية بمناسبة قدوم عيد الفطر، واعتبار أن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم صيام لهم فى رمضان.

أولا: اعتبار وجبة الإفطار هى وجبة العشاء وعدم تناول أى طعام إلا بعد صلاة العيد.
>ثانيا: يفضل استبدال وجبة الإفطار بحلويات وكحك العيد.
>ثالثا: عدم الخروج فى فترة الظهيرة وأثناء ارتفاع حرارة الجو.
>رابعا: شرب السوائل والماء لتعويض الجسم عن فترة الحرمان من السوائل خلال رمضان.
>خامسا: تناول الخس والخيار والترمس.
>سادسا: عدم الإكثار من الرنجة والفسيخ خلال العيد.
>سابعا: الامتناع عن السلطات الجاهزة مثل المايونيز والامتناع عن تناول السلطات الباردة فى الجو الحار خطر جدا، وتؤدى إلى الاصابة بالنزلات المعوية.
>ثامنا: البعض يفضل صيام الـ6 أيام البيض فعليهم تناول الزبادى أو الآيس كريم لترطيب المعدة. وهناك محلات تقدم الآيس كريم الدايت فى بعض المحلات.
>تاسعا: الأشخاص الذين يرغبون فى السفر عليهم أخذ قسط وافر من النوم قبل السفر، وعدم تناول المنبهات لأنها تدر البول وتفقد السوائل من الجسم.
>عاشرا: يفضل تناول الكحك فى نهار رمضان لأن معدل حرق يزيد، ويكون أفضل فى تلك الفترة مع ضرورة ممارسة الرياضة أو المشى للاستمتاع بأيام العيد.


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مصر 365

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