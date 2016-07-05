الترويج للخضراوات على طريقة "الوجبات السريعة يجعلها طعاما مفضلا للأطفال

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير لها، أن الأطفال يمكنهم أن يكونوا أكثر قابلية لأكل الخضراوات إذا ما تم الإعلان عنها بنفس الطريقة التى يتم بها الإعلان عن الوجبات السريعة.

وأكدت الصحيفة أن التجربة التى جرت فى عدد من المدارس للترويج لتناول الخضراوات أتت أكلها، فقد بات الأطفال الذين درسوا فى تلك المدارس أكثر قابلية لأكل الخضراوات.

وتمت التجربة للترويج للخضراوات عن طريق وضع "بانر" كبير يحتوى صورة مجموعة من الخضراوات مع التنبيه على أهمية أكلها وضرورة الاستمتاع بفوائدها للأطفال، وهو الأمر الذى كان له أثر كبير على الطلاب الذين اقتنعوا بفوائد الخضراوات وباتوا بالفعل أكثر إقبالا عليها.

وهذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها إعلانات بالمدارس من أجل ترويج فكرة أكل الخضراوات لدى الطلبة وهى الفكرة الأكثر صعوبة، حيث لا يقبل الطلبة الأطفال فى العادة على تناول الخضراوات رغم فائدتها الكبيرة لها، حيث يكونون فى الغالب أكثر تركيزا على شراء الحلويات والوجبات السريعة.

وتنفق محلات الوجبات السريعات مئات الملايين كل عام على الإعلانات من أجل جذب الأطفال والمراهقين لمنتجاتها، دون أن تكون هناك أى إعلانات تحث على تناول الخضراوات.

- نصائح غذائية لتجنب نقص كثافة عظامك فى رمضان.. أهما تناول الألبان والخضروات

>