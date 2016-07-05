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ضبط 154 كيلو رنجة وسردين ومش بلدى غير صالح للاستهلاك فى مطروح

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ضبط 154 كيلو رنجة وسردين ومش بلدى غير صالح للاستهلاك فى مطروح ضبط 154 كيلو رنجة وسردين ومش بلدى غير صالح للاستهلاك فى مطروح
تمكنت قوة من مباحث بمديرية أمن مطروح من ضبط 154 كيلو رنجة وسردين ومش بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محلين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "عبد الرزاق . ن .د"، مواليد 19993، مقيم بمطروح، المسئول عن محل لبيع الأسماك، لعرض وبيع كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 89 كيلو رنجة وبورى وسردين.

كما تم ضبط "عصام .م .م"، مواليد 1968 مقيم بمطروح، المسئول عن محل سوبر ماركت، لعرض وبيع 65 كيلو مش بلدى ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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