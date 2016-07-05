بالصور.. سيارات الشفط بحى غرب شبرا الخيمة تسحب مياه الصرف بـ"أرض أم بيومى"

قال المحاسب علاء النادى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن 12 سيارة شفط مياه انتقلت لشفط مياه الصرف الصحى التى أغرقت شوارع منطقة أرض أم بيومى.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المياه التى أغرقت الشوارع جاءت نتيجة ضخ المياه للمنازل قبل صيانة ماسورة مياه الصرف الرئيسية بسبب طلب الأهالى إعادة المياه نظرًا لظروف عيد الفطر وبعدما تم ضخ المياه غرقت الشوارع.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة تقدمت بشديد الاعتذار لأهالى منطقة أم بيومى - منطى - شارع أحمد عرابى - وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة عن قطع المياه عن تلك المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية وجارٍ الآن الانتهاء من إصلاح الخط ولكن عند فتح المياه قبل الانتهاء من التصليح بعد شكاوى المواطنين أغرقت المياه عددًا من الشوارع لكن نحن فى طريقنا لحل الأزمة وبعد العيد سيتم تجديد الخط بالكامل.

فيما قال عدد من أهالى منطقة أرض أم بيومى لـ"اليوم السابع" إن آخر يومين فى رمضان قضناهم والمية مقطوعة والعيد كمان هنقضيه وشوارعنا غرقانة بمية الصرف الصحى، وتساءل الأهالى: فين نواب غرب شبرا الخيمة والمسئولين من تلك الأزمة.

وأضاف الأهالى هذا لا يحدث أبدا فى أى منطقة راقية داخل البلد لكن عشان الناس فى شبرا الخيمة غلابة محدش سأل فيهم منذ ثلاثة أيام وإحنا مش لاقين مياه نشربها وفى الآخر الشوارع تغرق بالصرف الصحى.



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سيارة الشفط بحى غرب شبرا الخيمة تسحب المياه



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الشوارع تغرق بالمياه والسيارات تحاول السيطرة على الموقف



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السيارات تحاول سحب مياه الصرف



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سيارات الحى تقوم بسحب المياه



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مياه الصرف أغرقت شوارع أرض أم بيومى بشبرا الخيمة



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المياه تعوق حركة السير فى الشوارع

- بالصور.. استكمال أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى بشبرا الخيمة

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