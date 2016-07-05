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بيرلسكوني يعلن بيع نادي ميلان لمستثمرين صينيين

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بيرلسكوني يعلن بيع نادي ميلان لمستثمرين صينيين بيرلسكوني يعلن بيع نادي ميلان لمستثمرين صينيين

كشف مالك نادي ميلان الإيطالي ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني عن اتفاقه مع مجموعة مستثمرين من الصين لشراء النادي.

وتحدث بيرلسكوني عقب خروجه من المستشفى بعد إجرائه لجراحة قلب مفتوح أنه وافق على بيع نسبة كبيرة من أسهم النادي لرجال الأعمال الصينيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن المستثمرين الصينيين سوف يمتلكون 70% من أسهم النادي.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق أنه اشترط على ملاك النادي الجدد أن يتعهدوا باستثمار مبلغ 400 مليون يورو في النادي خلال العامين المقبلين، لتدعيم النادي والتعاقد مع صفقات مميزة تساعد الفريق في العودة للمنافسة في إيطاليا وأوروبا.

بيرلسكوني الذي اشترى نادي ميلان بالكامل عام 1986 أكد أنه كان يتفاوض طوال العام الماضي مع عدة أطراف لبيع النادي قبل أن يكتمل الأمر خلال الأيام السابقة.

وكان ميلان أعلن الأسبوع الماضي عن تعيين المدرب فينتشنزو مونتيلا مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين، ومن المتوقع أن يبرم النادي عدة صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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