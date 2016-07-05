زامبروتا يتولى تدريب فريق ديلهي الهندي

أعلن نادي ديلهي ديناموز الهندي تعيين نجم منتخب إيطاليا السابق جانلوكا زامبروتا مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويشارك فريق ديلهي ديناموز في الدوري الهندي للمحترفين.

وبدأ زامبروتا مسيرته التدريبية عام 2013 عندما تولى منصب المدرب المساعد لفريق كياسو الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السويسري قبل أن يصبح المدير الفني للفريق ويقال من منصبة بعد موسم واحد.

وتأسس نادي ديلهي ديناموز عام 2014 وحاول استقطاب نجوم كبار في كرة القدم مثل النجم الفرنسي فلورينت مالودا الذي لعب لفترة في الفريق، وكذلك النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس الذي تولى تدريب الفريق قبل زامبروتا.

يذكر أن زامبروتا البالغ من العمر 39 عاما يعد أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إيطاليا المتوج ببطولة كأس العالم 2006، وتألق في الملاعب الأوروبية مع برشلونة ويوفنتوس وميلان.