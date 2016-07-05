رسميا.. ناني خفاش

أعلن نادي فالنسيا الإسباني التعاقد رسميا مع لاعب منتخب البرتغال فينيرباتشة التركي لويس ناني لمدة 3 مواسم.

ولم يكشف نادي فالنسيا عن التفاصيل المادية للصفقة، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت سابقا أن الصفقة تكلفت 8.5 ملايين يورو حصل عليهم النادي التركي.

ويتواجد ناني حاليا مع منتخب البرتغال المشارك في بطولة الأمم الأوروبية بفرنسا، ويستعد حاليا لمواجهة ويلز غدا الأربعاء في نصف النهائي.

وشارك ناني خلال الموسم المنقضي مع فينيرباهتشة في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 13 آخرين.

يذكر أن ناني البالغ من العمر 29 عاما بدأ حياته الكروية في فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي شهد قمة تألق اللاعب الدولي البرتغالي.