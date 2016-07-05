صدقى صبحى يتناول الإفطار مع مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية ويكرم المتميزين منهم

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود، من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، حيث تناول وجبة الإفطار معهم فى آخر أيام شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى، على كافة الإتجاهات.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، وتقديره لما يبذلوه من جهود و تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة، عبر الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

وهنأ القائد العام، رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بما يبذله مقاتلوا المنطقة الغربية، من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب، والمتسللين عبر الحدود الغربية، والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر، والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى، فى ظل الظروف والتحديات الأمنية، التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط .

وأشار صبحى، إلى الدور الوطنى لأبناء القوات المسلحة والشرطة، فى تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، والتصدى للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، موجهًا التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم، دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، برًا وبحرًا وجوًا، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .

و أوضح صبحى، أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها، مشيرًا إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية .

و أعرب القائد العام، عن إعتزازه بقبائل وعشائر مطروح، وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف، فى تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم فى إستعادة الأمن والإستقرار، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة، فى كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية .

وقام صبحى، بتكريم المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية، تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة، والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها، حيث حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، ومحافظ مطروح، وعدد من مشايخ وعواقل مطروح .

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