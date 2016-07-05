عروض مُبهرة في ثاني أيام أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف 2017

شهد يوم أمس الكثير من العروض الرائعة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للهوت كوتور Haute Coutue لموسم خريف وشتاء 2016-2017، وقد اتسمت معظم هذه العروض بالأنوثة الطاغية، كما بالنعومة والابداع، والبداية كانت مع عرض أزياء دار "شياباريلي" Schiaparelli وكالعادة أدخلتنا الدار من خلال مجموعتها عالم القصص الخيالية، من خلال الرسومات والتطريزات على الأقمشة، وقد حملت المجموعة أيضاً الطابع العصري مع لمسات مستقبلية جريئة.

ومن ثم تابعنا عرض أزياء "جورج حبيقة" Georges Hobeika والذي اتسم بالرومانسية المفرطة، حيث تلوّنت المجموعة بألوان الباستيل الهادئة، وكان فيها الكثير من الأقمشة المرهفة والتفاصيل الغنية والمتقنة من ناحية التنفيذ.

وبعد ذلك كان هنالك عرض دار "ديور" Dior والذي وللموسم الثاني قدم مجموعة من دون وجود مدير ابداعي واعتمد بشكل كامل على فريق العمل الخاص بالدار، وقد بدت المجموعة أنيقة، اقتصرت على الألوان الحيادية وبشكل أساسي الأسود والأبيض، مع تطريزات ناعمة من الكريستال على الأقمشة.

وبعد "ديور" Dior كان هنالك عرض دار "رالف اند روسو" Ralph&Russo والذي نجح مرة أخرى في ابهارنا بمجموعة ساحرة استوحيت بشكل أساسي من الطبيعة ومن عناصرها الخلابة، فكان هنالك الكثير من الورود التي زينت التصاميم اضافة الى أجواء الستينات التي أضافت نوعاً من العصرية والابتكار.

ومن ثم تابعنا عرض "جيامباتيستا فالي" Giambattista valli الذي بدا أشبه بحلم أكثر منه حقيقة مع أقمشة التول المرهفة، والألوان الزاهية، والقصّات الأنثوية الناعمة.

وختام اليوم كان مع عرض ازياء دار "طوني ورد" Tony Ward والذي استوحى مجموعته من الطيور، ومن أجنحتها الملونة، فبدت التصاميم قوية، حيوية وفيها الكثير من الأنوثة.

شاهدي الصور لتكتشفي بنفسك ابداعات دور الأزياء في ثاني أيام أسبوع الموضة في باريس.