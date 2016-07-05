آديل تتألّق بفستان من "كلوي" خلال مهرجان "غلاستونبري

تألّقت المغنّية البريطانية وكاتبة الأغاني "آديل" Adele على خشبة مسرح مهرجان "غلاستونبري" بثوب بتوقيع دار "كلوي" Chloe، مستوحى من مجموعة خريف وشتاء 2016.

وقد تميّز ثوبها الأخضر الحريري المصنوع خصيصاً لها بتنورة طويلة بقماش مثنيّ وأكمام بأسلوب الـflared التي وفّرت الراحة وسهولة الحركة على المسرح. كما جسّد الثوب الرائع براعة العاملين في دار "كلوي" Cholé Atelier حيث تمّ تطريز الجزء العلوي يدوياً وتزيينه بأزار وصدف من عرق الؤلؤ، وقد استغرق تنفيذ الفستان الرائع أكثر من 200 ساعة داخل مشغل "كلوي" Cholé Atelier.