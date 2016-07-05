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الكشف عن – شرط جزائي في عقد ماليك إيفونا مع الأهلي

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الكشف عن – شرط جزائي في عقد ماليك إيفونا مع الأهلي الكشف عن – شرط جزائي في عقد ماليك إيفونا مع الأهلي

يمتلك ماليك إيفونا مهاجم الأهلي شرطا جزائيا في تعاقده مع النادي الأهلي حسبما علم FilGoal.com .

الأهلي كان قد تلقى عرضا من نادي تيانجين تيدا الصيني للاستغناء عن إيفونا مقابل 7 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن إيفونا لديه شرطا جزائيا في تعاقده يبلغ 4 مليون دولار.

ولكن لا يمكن تفعيل هذا الشرط الذي وضعه محمود طاهر رئيس النادي في التعاقد الذي تم مطلع الموسم الحالي إلا مع الصيف المقبل.

ما يعني أن العرض الصيني لا يفعل أي شروط جزائية في عقد إيفونا.

وبداية من الصيف المقبل (صيف 2017)، سيفعل أي عرض بقيمة 4 مليون دولار الشرط الجزائي في عقد المهاجم الجابوني.

وفي الوقت نفسه، علم FilGoal.com أن هناك مرونة من الجانب الصيني لرفع العرض إلى 8 مليون دولار بجانب 15% من قيمة إعادة البيع.

وسجل إيفونا 12 هدفا في موسمه الأول مع الأهلي في الدوري بعد قدومه مطلع الموسم من الوداد المغربي مقابل 2.5 مليون دولار.

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