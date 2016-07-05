سقوط طفلة من الدور الرابع ومصرع آخر بسبب ماس كهربائى بكفر الشيخ

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حادثتان اليوم، الثلاثاء، كانت الأولى مصرع شخص صعقاً بالكهرباء ، وتم نقله لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، كما أصيبت الطفلة ليلى صبحى الدكرورى 6 سنوات بإصابات متفرقة من مدينة البرلس لسقوطها من الدور الرابع بمنزل والدها، وتم نقل الطفلة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها.

كان بدراوى الهوارى، المدير الإدارى لمكتب محافظ كفر الشيخ، تلقى إشارة عبر جهاز اللاسلكى بسقوط الطفلة من الدور الرابع من منزلها، وأن مستشفى بلطيم استقبلت الطفلة بعد نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف بلطيم، وتواجد عدد من الأطباء لإنقاذ الطفلة، وتم نقلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى، أن الدكتور وليد خليل، رافق الطفلة لمستشفى المنصورة لمتابعتها.

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