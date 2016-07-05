بالصور.. مواطن يحتج على غرق شوارع شبر الخيمة فى مياه الصرف بصنارة صيد سمك

فى ظل أزمة مياه الصرف الصحى وغرق شوارع منطقة أرض أم بيومى بمياه الصرف الصحى، قام المواطنون بالسخرية مما يعانونه لكن على طريقتهم، فقام شاب بعمل سنارة صيد ووقف وسط المياه وكأنه "يصطاد سمك" وقال ساخرًا "هنعمل إيه أصل مش ناقصة هم".

أكد عدد من أهالى منطقة أرض أم بيومى لـ"اليوم السابع" يعنى آخر "يومين فى رمضان قضناهم من غير مية" والعيد هنقضيه وشوارعنا غرقانة مية"، وتساءل الأهالى: فين نواب غرب شبرا الخيمة والمسئولين من تلك الأزمة.

وأضاف الأهالى: هذا لا يحدث أبدًا فى أى منطقة راقية داخل البلد لكن عشان الناس فى شبرا الخيمة غلابة محدش سأل فيهم منذ ثلاثة ايام وإحنا مش لاقين مياه نشربها وفى الآخر الشوارع تغرق بالصرف الصحى.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة تقدمت بشديد الاعتذار لأهالى منطقة أم بيومى - منطى - شارع أحمد عرابى - وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة عن قطع المياه عن تلك المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000 مم بمنطقة المنشية وجارٍ الآن الانتهاء من إصلاح الخط ولكن عند فتح المياه قبل الانتهاء من التصليح بعد شكاوى المواطنين أغرفت المياه عدد من الشوارع لكن نحن فى طريقنا لحل الأزمة.

وقال المهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة إن 12 سيارة شفط مياه انتقلت لشفط مياه الصرف الصحى التى أغرقت شوارع من منطقة أرض أم بيومى مشيرًا إلى أن هذه المياه التى أغرقت الشوارع جاءت نتيجة ضخ المياه للمنازل قبل صيانة ماسورة مياه الصرف الرئيسية بسبب طلب الأهالى بإعادة المياه نظرًا لظروف عيد الفطر وبعدما تم ضخ المياه غرقت الشوارع.

بالصور.. استكمال أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى بشبرا الخيمة

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