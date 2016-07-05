زيادة عدد فصول التمريض لـ19 فصلا فى العام الدراسى المقبل بأسوان

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن أنه بدءاً من العام الدراسى القادم، ستتم زيادة عدد فصول التمريض لتصل إلى 19 فصلا دراسيا للتمريض، بعد أن كانت 5 فصول فقط مخصصة للإناث، وهو الذى سيسهم بدوره فى زيادة عدد الطلاب إلى 570 طالبا وطالبة بدلاً من 150 طالبة فقط فى السنوات السابقة.

وأكد حجازى، أن الهدف من ذلك هو تحقيق الاكتفاء الكامل من أطقم التمريض من الجنسين الذكور والإناث؛ لسد أى عجز داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وفى الوقت نفسه تكون محافظة أسوان داعمة لباقى محافظات الجمهورية بأى أطقم تمريض إضافية متوافرة لديها.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام الصحة بأسوان، أنه سيتم فتح باب التقدم لمدارس التمريض بدءاً من 10 يوليو الجارى وعلى مدار 10 أيام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 230 درجة كحد أدنى، لافتاً إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض ستكون 3 سنوات، ويتم استكمالها بالالتحاق بالمعهد الفنى الصحى، لمدة عامين لتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً فى قطاع التمريض الحيوى، بهدف تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

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