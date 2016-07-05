بالصور.. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية يوم وقفة عيد الفطر

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الفطر، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد المدخل الشمالى للمدينة ومحور أول طريق بورسعيد، مرورًا بمنطقة منشية الشهداء وتفقد ومعاينة الأعمال المقترحة لتوسعة الطريق ورفع كفاءته تماشيًا مع الخطة الجديدة لتطوير الطرق والمحاور المرورية ومداخل ومخارج المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلى رجب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة والمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد السلام رئيس القطاع بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والعميد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية.

وتضمنت الجولة المرور على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بأحياء المدينة وتفقد ومتابعة الحركة المرورية، وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة عدد كبير من الأكشاك والتند والإشغالات من على الأرصفة بجوار المقابر من جهة مدخل منطقة الشهداء.

وقام المحافظ بالمرور على مجمع المخابز بمنطقة حى ثان للاطمئنان على جودة الخبز المنتج، والتأكد من عدم وجود أى شكاوى من المواطنين بشأن حصولهم على الخبز المدعم.



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محافظ الإسماعيلية فى جولة مفاجئة بوقفة العيد



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أثناء تفقده الطرق



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محافظ الإسماعيلية يوجه التنفيذيين



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المحافظ أثناء الجولة التفقدية



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أحد الشوارع



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المحافظ



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ازالة التعديات



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المحافظ يتابع ازالة التعديات



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أثناء تفقده مخبز العيش

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال الصرف الصحى بشارع الدقهلية بحى ثان

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