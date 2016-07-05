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طوارئ بـ"صحة الغربية" استعدادا لعيد الفطر المبارك ومنع الإجازات

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طوارئ بـ"صحة الغربية" استعدادا لعيد الفطر المبارك ومنع الإجازات طوارئ بـ"صحة الغربية" استعدادا لعيد الفطر المبارك ومنع الإجازات
رفعت مديرية الصحة بالغربية حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، لظروف عيد الفطر المبارك، كما تم تكثيف الورديات وإعداد فريق طبى سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأى أجازات خلال فترة العيد.

وكلف الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة ،مديرى الإدارات الصحية بتوفير كافة الأدوية، اللازمة وخصوصا أدوية الإسعاف والطوارئ، وتوفير الأمصال والطعوم العلاجية والوقائية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة.

وأكد شرشر، أنه تم توفير كميات الدم والأكسجين وعمل الدعاية اللازمة لحث المواطنين على التبرع بالدم، كما تم تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقى شكاوى المواطنين بأى حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة من التأكد من توفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أى ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد فريق طبى كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدى أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة لمواجهة أى حالة طوارئ وإعداد وتجهيز المعامل وتوفير الأمصال، والكيماويات الخاصة بالتحاليل واستكمال اى نقص منها.


>طوارئ بالغربية استعدادا لعيد الفطر المبارك وغرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى
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