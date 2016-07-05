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"تموين أسوان" تشكل غرفة عمليات للرقابة على الأغذية فى العيد

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"تموين أسوان" تشكل غرفة عمليات للرقابة على الأغذية فى العيد "تموين أسوان" تشكل غرفة عمليات للرقابة على الأغذية فى العيد
أعلنت مديرية بأسوان، أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة الموقف فى الأسواق، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل وحملات تموينية للمرور على المتنزهات والحدائق العامة والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين ومنع الغش التجارى.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم ضخ كميات إضافية من الأسماك فى مختلف المجمعات ومنافذ البيع، لتلبية متطلبات المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك والتى ستبدأ غدا، الأربعاء.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن الحملات التموينية تعمل على طمأنة المواطنين على سلامة الغذاء المتناول خلال فترة العيد، بالإضافة إلى جهود التموين بتوجيهات من اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لتوفير كافة متطلبات المواطنين الغذائية خلال إجازة العيد.

أوقاف أسوان: 79 ساحة لصلاة العيد غداً وتعيين خطيب احتياطى
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مصر 365

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