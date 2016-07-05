وكيل صحة بنى سويف يطمئن على رصيد الدواء والطعوم خلال عيد الفطر

تفقد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور عبد الناصر حميدة اليوم، مخزن الأدوية وغرفة الطوارئ بمبنى مديرية الصحة بمدينة بنى سويف للاطمئنان على وجود رصيد كافٍ من الدواء والتأكيد على تلقى واستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر.

كما زار حميدة برفقة الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائى، مخزن طعوم المديرية وسلسلة التبريد للتأكد من وجود الطعوم الكافية بالإضافة إلى متابعته عملية أخذ العينات من الأسماك المدخنة والمملحة وفحصها داخل المعمل المشترك بمبنى المديرية للاطمئنان على سلامة تلك العينات حرصًا على حياة المواطنين.

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