أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل صحة بنى سويف يطمئن على رصيد الدواء والطعوم خلال عيد الفطر

Google+ Print
وكيل صحة بنى سويف يطمئن على رصيد الدواء والطعوم خلال عيد الفطر وكيل صحة بنى سويف يطمئن على رصيد الدواء والطعوم خلال عيد الفطر
تفقد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور عبد الناصر حميدة اليوم، مخزن الأدوية وغرفة الطوارئ بمبنى مديرية الصحة بمدينة بنى سويف للاطمئنان على وجود رصيد كافٍ من الدواء والتأكيد على تلقى واستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر.

كما زار حميدة برفقة الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائى، مخزن طعوم المديرية وسلسلة التبريد للتأكد من وجود الطعوم الكافية بالإضافة إلى متابعته عملية أخذ العينات من الأسماك المدخنة والمملحة وفحصها داخل المعمل المشترك بمبنى المديرية للاطمئنان على سلامة تلك العينات حرصًا على حياة المواطنين.


>السيطرة على حريق اندلع فى مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365