كفر الشيخ تستعد لصلاة عيد الفطر بـ298 ساحة و596 إماما

شكل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، غرفة عمليات بأجهزة لاسلكى ومن خلال اتصالات أجراها بدراوى الهوارى مدير المكتب الإدارى لمحافظ كفر الشيخ برؤساء المدن، بناء على تعليمات المحافظ، لإعداد تقرير من خلال عرفة العمليات برئاسة محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة ليقمه للمحافظ للاطمئنان على الانتهاء من الإستعدادات، إضافة لتاجد الأطباء بالمستشفيات.

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق، والمخابز وتوفير إسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العام من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضيه والحالات الحرجة خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.

وقال المحافظ إن هناك 298 ساحة تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى المحافظة، وتم اختيار 596 إماما لأداء الصلاة (خطيب وآخر احتياطى لكل ساحة)، وتوزيع المفتشين على الساحات الكبرى الرئيسية بـ13 مدينة بالمحافظة لمتابعة صلاة العيد وحظر من إقامة أى ساحات بعيد الفطر تنتمى لأى فصائل أو قوى سياسية حفاظًا على قدسية العيد والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد ولتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ إنه قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المد تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 114.

وأكد المحافظ أنه مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية لمواجهة أى طوارئ قد تحدث أثناء العيد، وكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة، وطالب المحافظ رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر والرياح أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم ،و توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد .



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محافظ كفر الشيخ يتابع غرفة المعليات



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بدرواى الهوارى المدير الإدارى يتابع رؤساء المدن رؤساء المصالح الحكومية استعداداً لعيد الفطر

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر ورئاسة الوزراء بعيد الفطر المبارك

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