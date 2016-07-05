وزير الأوقاف: قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة صفها الوطني واللُحمة بين أبنائها

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة صفها الوطني واللحمة بين أبنائها مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، والعمل معًا من أجل النهوض بوطننا، والعمل على رفعته ورقيه والتقدم به إلى مصاف الأمم المتقدمة في جميع المجالات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف عقب استقبال وزير الأوقاف بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد الكبير المرافق له، والذي جاء مهنئًا بعيد الفطر المبارك.

كما أكد وزير الأوقاف على أهمية الحوار والنقاش السلمي بين البشر، وعلى المشتركات الإنسانية التي تجتمع على القيم ومكارم الأخلاق، وإعلاء قيمة العمل والانتماء الوطني وترسيخ أسس العيش المشترك وتحقيق الأمن والأمان والسلام للناس جميعًا.

وأشار إلى أن محاولة حمل الناس على محمل واحد أو دين واحد عكس سنة الله تعالى في كونه لن تتحقق، حيث قال سبحانه وتعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 118، 119].