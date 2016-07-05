الأنبا أرميا: مصرع ضابط وراهبة بطلقات نارية على طريق الخطاطبة

أعلن الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، مصرع الراهبة أثناسيا بدير مارجرجس بمصر القديمة بطلق نارى وهى فى طريقها لدير مارجرجس بالخطاطبة، مؤكداً نجاة راهبتين وطبيبة والسائق.

وتقدم الأنبا إرميا، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأكده فى تصريحات لليوم السابع، بتعزيات السماء لمجمع الراهبات ولأسرة الراهبة الفقيدة.

وأعلن الأنبا إرميا أيضا مصرع ضابط وإصابة ابنه خلال إطلاق النار، متوجها بالتعزيات لأسرته، متمنيا الشفاء للمصابين.

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