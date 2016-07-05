ضبط 536طالب غشاش في إمتحانات التعليم المفتوح بجامعة بني سويف‎

أكد الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة قد شهدت هدوءًا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظًا إلا من بعض حالات الغش حيث تم ضبط (536) حالة غش في امتحانات كليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والعلوم، و الطب البيطرى، والتربية، والزراعة، والتمريض، والتعليم الصناعي، والتربية الرياضية، والفنون التطبيقية، والحاسبات، والمعلومات، والصيدلة، و الهندسة، منذ بداية امتحانات الترم الثانى للعام الجامعي 2015/2016.

فيما صرح الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط (269) حالة غش بكلية الحقوق، و(48) حالة غش بكلية الأداب، و (20) حالة غش بكلية التربية، و(139) حالة غش بكلية التجارة، و(34) حالة غش بكلية التربية الرياضية، وثلاث حالات بكلية الطب البيطري، وثلاث حالات بكلية التعليم الصناعي، وأربع حالات بكلية العلوم، وحالة واحدة بكلية الفنون التطبيقية، وأربع حالات بكلية التمريض، وحالة واحدة بكلية الصيدلة، وحالتين بكلية الحاسبات والمعلومات، وحالة واحدة بكلية الزراعة، وحالة واحدة بكلية الهندسة، وقد تنوعت وسائل الغش مابين النقل من ورق خارجي والكتابة علي اليد والمسطرة، والآلة الحاسبة، والمقلمة، واستخدام الهاتف المحمول، والإخلال بنظام الامتحان وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.