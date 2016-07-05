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مصرع 4 طلاب بينهم 3 بكلية الشرطة فى حادث سيارة بالساحل الشمالى

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مصرع 4 طلاب بينهم 3 بكلية الشرطة فى حادث سيارة بالساحل الشمالى مصرع 4 طلاب بينهم 3 بكلية الشرطة فى حادث سيارة بالساحل الشمالى
لقى 4 طلاب مصرعهم، بينهم 3 بكلية الشرطة، إثر اصطدام السيارة التى كانوا يستقلونها بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق، مما تسبب فى انشطارها لنصفين واشتعال النيران بها، بالكيلو 89 بالساحل الشمالى.

تلقى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطارا من قسم شرطة الحمام، بوقوع حادث تصادم سيارة واشتعالها، بالكيلو 89 بالطريق الساحلى امام قرية جرين بيتش دائرة القسم ووجود متوفيين.

انتقلت على الفور قيادات المديرية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (9352 س ع ف) بالطريق الساحلى وبمكان الحادث ارتطمت بالرصيف الأيمن للطريق وانقسامها إلى نصفين واشتعال النيران بها.

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص 3 منهم طلبة بكلية الشرطة والرابع طالب بالأكاديمية العربية، وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها ملك والد المتوفى الثانى، وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى العلمين المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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