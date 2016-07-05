الداخلية: ضبط 12 عصابة و27 متسولاً و4077 بائعا متجولا بوسائل المواصلات

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 12 تشكيلاً عصابيًا ضمت 30 متهمًا ارتكبوا 12 واقعة (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل، سرقة كابلات تليفونية) و(63) قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل) و4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص و42 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع .

وضبطت أجهزة الأمن خلال شهر 220 قضية مخدرات، ضبط خلالها (6,431 كيلو جرام من مخدر البانجو، 3,747 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 97 جراما لمخدر الهيروين، 31 جراما لمخدر الأفيون، 17926 قرصا مخدرا).

وتم ضبط 20 قضية حيازة ألعاب نارية والاتجار فيها ضبط خلالها 111147 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام و34 قضايا اتجار فى تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء وضبط 27 قضية تسول وضبط 4077 بائعا متجولا .

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