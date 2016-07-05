بالصور.. مباحث دمياط تكشف لغز أشلاء الضحية الليبية المقتولة على يد زوجها

كشف رجال مباحث دمياط لغز مقتل سيدة مجهولة والعثور على أشلائها فى رأس البر بدمياط وقيد ت الواقعة تحت رقم 580 إدارى قسم رأس البر لسنة 2016.

وكان الأهالى عثروا على الجثة بجوار محطة الصرف الصحى بشارع 79 / دائرة القسم ولم يتعرف عليها أحد من أهالى المنطقة وقاموا بإخطار قسم شرطة راس البر، الذى قام بإخطار اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط الذى أمر بتشكيل فريق بحث للتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبها برئاسة العقيد حسام الباز رئيس قسم المباحث الجنائية، وبإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط وضباط مباحث قسم رأس البر برئاسة السيد الرائد أحمد ربيع.

وتم وضع خطة بحث تضمنت مناقشة العاملين بمجال السمسرة وبعض الجيران القاطنين لمكان العثور على أجزاء الجثة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن الجثة للمدعوة زاهية عبد الله محمود "43" وليبية الجنسية، زوجة الشحات محمد عبد الله عبدالنبى 39 سنة قهوجى بكافتيريا برأس البر ومقيم بدائرة مركز سيدى سالم / كفر الشيخ وحالياً مقيم والمجنى عليها بالعشة رقم 33 شارع 85 دائرة القسم.

كما أسفرت التحريات عن أن زوج المذكورة وراء ارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها لارتباطها بعلاقات أخرى أثناء تواجدها بدولة ليبيا عقب تركها له وعودتها إليه.

وبتقنيين الإجراءات قامت مأمورية بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ وتم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما لشكه فى سلوكها وطلبها تجهيز منزل لها وعدم قدرته المادية على الإنفاق على أسرتين فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وتقطيعها إلى أجزاء لعدم قدرته على التخلص من الجثة مرة واحدة وقيامه بإلقاء أجزاء الجثة فى أماكن متفرقة لعدم تحديد هويتها.

وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم وملابس المجنى عليها 2 تليفون محمول، وتحرر محضرا بالإجراءات وجـارى العرض على النيابـة العامـة.



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أشلاء الضحية



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وجه الضحية

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