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حكومة الأردن تدعو للتنسيق بين الدول العربية والإسلامية للتصدى للإرهاب

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حكومة الأردن تدعو للتنسيق بين الدول العربية والإسلامية للتصدى للإرهاب حكومة الأردن تدعو للتنسيق بين الدول العربية والإسلامية للتصدى للإرهاب
دعا نائب رئيس الوزراء الأردنى جواد العنانى إلى ضرورة التنسيق بين جميع الدول العربية والإسلامية للتصدى للإرهاب حتى لا يلجأ الإرهاب إلى الأعمال المزعزعة للأمن كالتفجيرات وقتل المدنيين الأبرياء، فى إشارة إلى التفجير الذى وقع بالقرب من الحرم النبوى الشريف.

وقال العنانى - فى اتصال هاتفى مع قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء، إن "استهداف المناطق المقدسة فى شهر رمضان هو تحد واضح لمشاعر المسلمين ومعتقداتهم، لذلك يجب أن تكون ردة الفعل فى جميع الدول الإسلامية غاضبة ومستنكرة تقف فى وجه الإرهاب"، مؤكدا ضرورة أخذ قرارات وإجراءات ترقى لمستوى التحدى الذى يشعر به كل عربى وكل مسلم.

وأضاف العنانى "أنه يجب على جميع الدول محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجيا"، منوها بضرورة الاتفاق على منهجية فكرية واحدة لمواجهة المنطق الذى تستقطب به التنظميات الإرهابية الشباب.

يذكر أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من المسجد النبوى - مساء أمس - ما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الامن وإصابة 5 آخرين.
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