للسيدات.. فقدان 4.5 كيلوجرام من وزنك يعزز فرص الحمل

بشرى رائعة زفتها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية للملايين من السيدات الحوامل اللاتى يعانين من تأخر الحمل والإنجاب، حيث أكدت أن فقدان قدر قليل من الوزن الزائد خلال 6 شهور، بما يعادل 4.5 كجم يساهم فى رفع فرص حدوث الحمل الطبيعى بنسبة الضعف تقريبا، ليغنى بذلك الكثير من السيدات عن الخضوع لعملية أطفال الأنابيب.

وتوصل فريق من الأطباء بجامعة جرونيجن الهولندية إلى هذه النتائج المثيرة، وشملت الدراسة 577 سيدة، وأوصى الباحثون النساء المصابات بالسمنة، واللاتى يعانين فى الوقت نفسه من تأخر الحمل، بضرورة التخلص من الوزن الزائد قبل اللجوء إلى تقنيات التخصيب المجهرى، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة أو إتباع حمية مشددة. وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر الأوربى للتناسل البشرى، والذى انعقد مؤخرا بمدينة هلسنكى الفنلندية.

كما كشف المؤتمر عن نتائج مثيرة أخرى، حيث أكد أن الإبر الصينية ساهمت فى تعزيز فرص حدوث الحمل باستخدام تقنيات التخصيب المجهرى وأطفال الأنابيب بنسب أكبر بلغت الضعف، وذلك بعد خضوع السيدات لـ4 جلسات منها، مقارنة بالسيدات اللاتى لم يخضعن لاستخدام الإبر الصينية.

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