خبر في الجول – رمضان صبحي يختار ستوك.. والأهلي يحدد أقل سعر للاستغناء عنه

حسم رمضان صبحي جناح الأهلي الجدل حول انتقاله إلى أحد ناديي ستوك سيتي الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي، حيث تم استبعاد العرض الإيطالي وإعطاء الأولوية للعرض الإنجليزي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حدد أقل سعر للاستغناء عن رمضان صبحي، وهو 6 مليون يورو، وإن كان الأهلي يتوقع أن تصل العروض لمبلغ بين 6 و7 مليون يورو.

كما تأكد FilGoal.com أن ترجيح كفة عرض ستوك سيتي كان إصرار رمضان ورغبته القوية للانتقال إلى الدوري الإنجليزي لتفضيله عن الدوري الإيطالي.

السبب الأخر لترجيح العرض الإنجليزي هو عدم وصول عرض أودينيزي لطموحات اللاعب والنادي ماديا.

وبات من المنتظر أن يرحل رمضان عن الأهلي عقب مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم رمضان حاليا بإنهاء الأوراق المطلوبة لدخول إنجلترا من خلال السفارة البريطانية في القاهرة.

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