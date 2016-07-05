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إسلام جمال يحدد 3 عقبات حرمته من المنتخب.. ويؤكد: أنا رقم 1 في مصر

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إسلام جمال يحدد 3 عقبات حرمته من المنتخب.. ويؤكد: أنا رقم 1 في مصر إسلام جمال يحدد 3 عقبات حرمته من المنتخب.. ويؤكد: أنا رقم 1 في مصر

"حظي سيء للغاية مع " .. هكذا فسر إسلام جمال مدافع الزمالك عدم انضمام لصفوف "الفراعنة" في الفترة الأخيرة.

وبرر إسلام جمال: "عندما كنت لاعبًا بطلائع الجيش، تلقيت اتصالا من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وأحمد حسن مدير المنتخب لإبلاغي بضمي إلى المعسكر الذي أقيم في إنجلترا، ولكن تعرضت للإصابة".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "وعند الانتقال إلى الزمالك، لم أكن أشارك بشكل أساسي طوال الموسم الماضي".

وواصل: "كنت على وشك الانضمام إلى المنتخب في المعسكر الأخير، ولكن مشكلة إضراب لاعبي الإسماعيلي وإيقافي أسبوعين تسببت في غيابي مجددًا".

ولعب إسلام جمال الموسم الجاري على سبيل الإعارة إلى نادي الإسماعيلي.

وأتم: "أنا أفضل مدافع في ، ليس غرور مني، وإذا حصلت على فرصة للعب بشكل أساسي في الزمالك، سأصبح المدافع رقم 1 في المنتخب".

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فيديو اليوم السابع

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