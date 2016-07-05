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خبر في الجول – عرض صيني بـ62 مليون جنيه لإيفونا.. ورد الأهلي

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خبر في الجول – عرض صيني بـ62 مليون جنيه لإيفونا.. ورد الأهلي خبر في الجول – عرض صيني بـ62 مليون جنيه لإيفونا.. ورد الأهلي

أرسل نادي تيانجين تيدا الصيني عرضا للأهلي من أجل الحصول على مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا.

وعلم FilGoal.com أن العرض الأولي وصل لإدارة الأهلي منذ 3 أسابيع وكان بقيمة 6 مليون دولار ولم يحصل النادي الصيني على رد.

وبعدها تواصل الوكيل المسؤول عن الصفقة من الجانب الصيني مع إدارة الأهلي ورفع العرض لـ7 مليون دولار.. أو 62 مليون جنيه مصري.

رأي الأهلي

علم FilGoal.com أن الأهلي يدرس العرض جيدا، ويرغب في رفع العرض إلى 10 مليون دولار وحينها سيقبل الأهلي العرض.

ويحتل تيانجين المركز السابع في الدوري الصيني بعد انتهاء الدور الأول من الدوري الشرق آسيوي.

وسجل إيفونا 12 هدفا في موسمه الأول مع الأهلي في الدوري بعد قدومه مطلع الموسم من الوداد المغربي مقابل 2.5 مليون دولار.

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