أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاصة لـ في الجول: الزمالك اتفق معنا على دونجا ومسعد فقط.. وميدو جابر لن يرحل

Google+ Print
المقاصة لـ في الجول: الزمالك اتفق معنا على دونجا ومسعد فقط.. وميدو جابر لن يرحل المقاصة لـ في الجول: الزمالك اتفق معنا على دونجا ومسعد فقط.. وميدو جابر لن يرحل

اتفق الزمالك مع نادي للمقاصة على ضم محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد فقط، حسبما صرح مصدر مسؤول في النادي الفيومي لـFilGoal.com .

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أن ناديه أتم الاتفاق مع المقاصة على ضم دونجا ومسعد، بالإضافة إلى ميدو جابر. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول في المقاصة لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتفق معنا سوى على صفقتي دونجا ومسعد فقط".

وأضاف "مسعد ليست لديه أي مشكلة في الانضمام للزمالك".

وأكمل "دونجا سيوقع عقود انتقاله للزمالك اليوم الثلاثاء بعد توقيعه على رغبة للنادي الأبيض رغم وجود عرض من الأهلي".

وكشف المصدر أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق رفض الاستغناء عن ميدو جابر بشكل قاطع، ليظل مصير انتقاله غامض حتى الآن.

ماذا عن محمود وحيد؟

قال المصدر لـFilGoal.com إن مسؤولي الزمالك قرروا المفاضلة بين لاعب المقاولون علي فتحي، والذي أتم الزمالك اتفاقه معه ومع ناديه، وبين ظهير المقاصة الأيسر، لضم الأفضل منهما.

وسجل الجناح ميدو جابر 5 أهداف وصنع 9 في 30 مباراة مع مصر للمقاصة، أما لاعب الوسط دونجا سجل هدفا واحدا كان في مرمى الزمالك.

أما مسعد، فتألق مع المصري معارا من المقاصة وسجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر