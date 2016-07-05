المقاصة لـ في الجول: الزمالك اتفق معنا على دونجا ومسعد فقط.. وميدو جابر لن يرحل

اتفق الزمالك مع نادي مصر للمقاصة على ضم محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد فقط، حسبما صرح مصدر مسؤول في النادي الفيومي لـFilGoal.com .

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أن ناديه أتم الاتفاق مع المقاصة على ضم دونجا ومسعد، بالإضافة إلى ميدو جابر. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول في المقاصة لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتفق معنا سوى على صفقتي دونجا ومسعد فقط".

وأضاف "مسعد ليست لديه أي مشكلة في الانضمام للزمالك".

وأكمل "دونجا سيوقع عقود انتقاله للزمالك اليوم الثلاثاء بعد توقيعه على رغبة للنادي الأبيض رغم وجود عرض من الأهلي".

وكشف المصدر أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق رفض الاستغناء عن ميدو جابر بشكل قاطع، ليظل مصير انتقاله غامض حتى الآن.

ماذا عن محمود وحيد؟

قال المصدر لـFilGoal.com إن مسؤولي الزمالك قرروا المفاضلة بين لاعب المقاولون علي فتحي، والذي أتم الزمالك اتفاقه معه ومع ناديه، وبين ظهير المقاصة الأيسر، لضم الأفضل منهما.

وسجل الجناح ميدو جابر 5 أهداف وصنع 9 في 30 مباراة مع مصر للمقاصة، أما لاعب الوسط دونجا سجل هدفا واحدا كان في مرمى الزمالك.

أما مسعد، فتألق مع المصري معارا من المقاصة وسجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف.