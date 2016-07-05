خبر في الجول - الزمالك يربط مصير حمودي باحتراف مصطفى فتحي

مصطفى فتحي وأحمد حمودي.. نجمان في نفس المركز بنادي الزمالك والاستغناء عنهما معا في نفس التوقيت سيكون ضربة للفريق.. تلك هي الفكرة التي تدور في أذهان الجهاز الفني للزمالك ومجلس إدارته.

وصل للزمالك عرض لاحتراف مصطفى فتحي في نادي بولونيا الإيطالي لاستعارته لمدة موسم مقابل 400 ألف يورو مع أحقية الشراء النهائي مقابل مليون و600 ألف يورو.

وبعد أن تأخر الزمالك في الرد، أمهل بولونيا الزمالك مهلة أخيرة لنهاية مباراة الأمس الإثنين أمام سموحة. (طالع التفاصيل)

في الوقت ذاته، لم يتوصل الزمالك لحل نهائي بخصوص ضم أحمد حمودي بشكل كامل من نادي بازل.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك لا يمانع انتقال مصطفى فتحي لبولونيا لكن بشرط ضمان استمرار أحمد حمودي في الفريق بالموسم المقبل.

ويحاول الزمالك في الفترة الحالية التواصل مع بازل لضم أحمد حمودي بشكل نهائي، أما عرض مصطفى فتحي، فلن يوافق الزمالك عليه قبل ضم حمودي بشكل كامل.

والجدير بالذكر، أن وكيل أحمد حمودي ومصطفى فتحي هو يحيى علي وكيل اللاعبين، وهذا ما سيحاول الزمالك استغلاله لتقريب تماشي الصفقتين معا.