أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسلام جمال: تلقيت عروضا من كل أندية مصر الكبرى بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي

Google+ Print
إسلام جمال: تلقيت عروضا من كل أندية مصر الكبرى بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي إسلام جمال: تلقيت عروضا من كل أندية مصر الكبرى بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي

ألمح إسلام جمال إلى وجود مفاوضات غير مباشرة لانتقاله إلى النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته للإسماعيلي هذا الموسم، وعودته مجددًا إلى صفوف الزمالك.

وصرح إسلام جمال عبر إذاعة 9090: "بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي، كل الأندية الكبيرة في تحدثت معي ومع وكلاء أعمالي سعيًا للتعاقد معي".

واستدرك "ولكن خياري الأول الزمالك أو الاستمرار مع الإسماعيلي، لأن له فضل كبير علي".

وأوضح "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الأهلي ولم أرفض الانضمام إليه، فهو ناد كبير، ولكن من الصعب التفكير في هذه الخطوة، لأنني مرتبط للغاية بالزمالك وجماهيره".

وبسؤاله عن خسارة الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول، رد "حزنت للهزيمة أكثر من الحديث عن هدف إيفونا ولكنها كرة القدم، فالخطأ الدفاعي وارد، وكان من الممكن أن أتعرض لنفس الموقف".

وأتم: "الكرة ليست مضمونة، ودفاع الزمالك في هذه الهجمة اعتمد على بعضه، ولكن هذا لا يمنع أن علي جبر مدافع مميز، كان سندًا لدفاع الفريق والمنتخب آخر عامين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر