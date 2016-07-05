إسلام جمال: تلقيت عروضا من كل أندية مصر الكبرى بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي

ألمح إسلام جمال إلى وجود مفاوضات غير مباشرة لانتقاله إلى النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته للإسماعيلي هذا الموسم، وعودته مجددًا إلى صفوف الزمالك.

وصرح إسلام جمال عبر إذاعة 9090: "بعد انتهاء إعارتي للإسماعيلي، كل الأندية الكبيرة في مصر تحدثت معي ومع وكلاء أعمالي سعيًا للتعاقد معي".

واستدرك "ولكن خياري الأول الزمالك أو الاستمرار مع الإسماعيلي، لأن له فضل كبير علي".

وأوضح "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الأهلي ولم أرفض الانضمام إليه، فهو ناد كبير، ولكن من الصعب التفكير في هذه الخطوة، لأنني مرتبط للغاية بالزمالك وجماهيره".

وبسؤاله عن خسارة الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول، رد "حزنت للهزيمة أكثر من الحديث عن هدف إيفونا ولكنها كرة القدم، فالخطأ الدفاعي وارد، وكان من الممكن أن أتعرض لنفس الموقف".

وأتم: "الكرة ليست مضمونة، ودفاع الزمالك في هذه الهجمة اعتمد على بعضه، ولكن هذا لا يمنع أن علي جبر مدافع مميز، كان سندًا لدفاع الفريق والمنتخب آخر عامين".