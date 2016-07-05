الإسماعيلي يطالب إسلام جمال بالعودة للتدريبات

طالب الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، لاعبهم إسلام جمال بالعودة لتدريبات الفريق مرة أخرى بالنظر لعدم انتهاء فترة الإعارة بعد.

ويقضي إسلام جمال فترة إعارة من الزمالك إلى الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وبعد انتهاء مباراة الإسماعيلي أمام أسوان يوم أمس الإثنين، عاد إسلام جمال للزمالك بحجة أن الإعارة انتهت.

وبناء على ذلك، اتصل الجهاز الإداري للإسماعيلي بإسلام جمال وطالبوه بالعودة، بالنظر لأن الموسم لم ينته بعد، والفريق بحاجة لخدماته أمام النادي المصري في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الإسماعيلي مع النادي المصري بعد أيام قليلة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.