باحث: دول أوروبية ستحتل مكانة لندن في الاستثمارات العربية

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأوروبية للأعمال فى باريس الدكتور، عادل مهني، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى ضبابية فى الأسواق العالمية، وكذلك العربية.

وأضاف مهني خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن هناك العديد من الدول الأخرى التي قد تحتل مكانة بريطانيا بالنسبة للاستثمارات العربية، موضحاً أن هناك العديد من الخيارات أمام الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وهي تبني النموذج النرويجي بمعني أن تظل حركة الأفراد موجودة بحرية، أو النموذج السويسري بمعني وجود اتفاقات ثنائية بين دول الاتحاد وبريطانيا ، أو النموذج الثالث هو التركي بإقامة اتحاد جمركي.

وأشار مهني إلى أنه حال فشلت كل هذه الأطروحات يتم اعتبار بريطانيا مثلها مثل أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي، ويتم معاملتها وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.