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كارول سماحة تُطلق فيديو كليب “هيدا قدري” حصريًا عبر الـ«يوتيوب»

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كارول سماحة تُطلق فيديو كليب “هيدا قدري” حصريًا عبر الـ«يوتيوب» كارول سماحة تُطلق فيديو كليب “هيدا قدري” حصريًا عبر الـ«يوتيوب»

كارول سماحة

أطلقت النجمة كارول سماحة كليب أغنيتها “هيدا قدري” في الـ4 من يوليو حصريًا عبر قناتها الرسمية على الـYouTube، ليُبث بعدها قريبًا عبر القنوات التلفزيونية.

أظهَر مُخرج العمل تيري فيرن هذه المرة كارول بصورة جديدة، واستغرق التصويرمدة يومين في جنوب فرنسا.

يذكر أن أغنية “هيدا قدري” من ألبوم كارول الأخير “ذكرياتي” وهي من كلمات كارول نفسها، ألحان: محمود عيد وتوزيع: عمر صبّاغ.

من جهةٍ أخرى، تتم التحضيرات النهائية لحفل كارول الغنائي الإستعراضي في ١٥ يوليوضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي جارية على قدمٍ وساق.

شاهد الفيديو..

 

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