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وصول جثمان العامل المصري ضحية حادث الثأر بالكويت

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وصول جثمان العامل المصري ضحية حادث الثأر بالكويت وصول جثمان العامل المصري ضحية حادث الثأر بالكويت

جثة

كتب – مراسل «ONA»

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان العامل المصرى ضياء جمال عبد الحميد علي، المقتول فى حادث ثأر بالكويت الأحد الماضى ، وقامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة باتخاذ إجراءات الإفراج عنه وتسليم الجثمان لاسرته.

وصرحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، بأن الجثمان وصل على الطائرة الكويتية رقم 542 والقادمة من الكويت ، وتبين من تقرير الوفاة المرافق للجثمان ، أنه لقي مصرعه بسبب طعنات بآلات حادة فى الرأس، وتم تسليم الجثمان إلى أسرة القتيل لدفنه فى قريته بمركز البلينا محافظة سوهاج .

وكان الإنتربول المصرى ألقى القبض على اثنين من المصريين فور وصولهما من الكويت ، وذلك بعد بلاغ من السلطات الكويتية عنهما ، وتمكنا من تنفيذ جريمة الثأر من القتيل والهروب إلى ، ونفذا جريمتهما فى منطقة جابر الأحمد بالكويت عندما قاما بضربه بساطور فى رأسه قبل هروبهما .

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