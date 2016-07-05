كهرباء الأقصر: زيادة معدلات تغذية المحطات استعدادًا لعيد الفطر ‎

كتب – مراسل «ONA»

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الأقصر، اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجموع المواطنين وكافة الأغراض الأخرى خلال احتفالات العيد.

وقال حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء، إنَّه تم صرف حصص إضافية من المهمات الكهربائية لجميع الشبكات بنطاق المحافظة، لاستخدامها فور الاحتياج لها ومواجهة أي أعطال طارئة، وذلك لضمان إصلاح الأعطال فور حدوثها.

وأضاف عبده في تصريحاتٍ لـ«ONA»، الاثنين، أنَّه تم تشكيل فرق طوارئ على مدار الساعة للتدخل السريع، إضافة إلى النوبتجيات الأصلية الموجودة بالشبكات لسرعة إصلاح الأعطال وتقليل زمن إصلاح العطل.

ولفت إلى أنَّه تم إنشاء غرفة عمليات طوارئ بقطاع توزيع كهرباء الأقصر لمتابعة الغرف الفرعية بالهندسات على جميع نطاق شبكات الكهرباء بالمحافظة.