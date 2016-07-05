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وزير الداخلية العراقي يعلن تقديم استقالته على خلفية “تفجير الكرادة” الإرهابي

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وزير الداخلية العراقي يعلن تقديم استقالته على خلفية “تفجير الكرادة” الإرهابي وزير الداخلية العراقي يعلن تقديم استقالته على خلفية “تفجير الكرادة” الإرهابي

محمد سالم الغبان

أعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان أن الوكيل الإداري والمالي للوزارة عقيل الخزعلي سيتولى مسؤولية الوزارة بديلاً عنه حتى يبت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الاستقالة التي قدمها له.

وقال الغبان – في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إنه قدم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء على خلفية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد فجرالأحد الماضي.

وكشف الغبان عن أن السيارة المفخخة التي انفجرت في منطقة الكرادة وسط بغداد قدمت من محافظة ديالى، مشيرًا إلى أن منطقة التفجير كانت فيها مواد سريعة الاشتعال.

أ ش أ

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