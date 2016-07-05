محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية للمرافق

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم، لقاءات ومقابلات مع مديرى الصحة والتموين والحدائق، بجانب مسئولى الجهات المختلفة بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإسكان والمقاولون العرب ورئيس مركز ومدينة أسوان؛ لعرض موقف استعدادهم لعيد الفطر والتأكيد على تنفيذ التكليفات الخاصة بهم بكل جدية وإتقان طوال أيام العيد، مع إعداد بيان واضح بأسماء العاملين وأرقام تليفوناتهم الذين سيعملون خلال أيام عيد الفطر المبارك وإبلاغها لغرفة العمليات بالمحافظة حتى يتم التواصل معهم فى أى طوارئ لسرعة التعامل معها أولاً بأول.

كما أجرى مجدى حجازى اتصالات برؤساء المراكز والمدن وجه خلالها بضرورة تواجدهم فى الشارع للقيام بالمتابعة الميدانية لكافة المرافق من محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للإطمئنان، والتأكد من وجود أطقم الصيانة والفنيين المختصين بكل منها لضمان انتظام سير العمل بها بالكفاءة المطلوبة طوال أيام العيد للتعامل مع أى طوارئ، مع القيام بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة مع أى مقصر حتى يتسنى معه توفير خدمة متكاملة للمواطن فى مختلف القطاعات الخدمية.

كما كلف حجازى رؤساء المراكز والمدن أيضاً بمراجعة ومتابعة موقف المراسى السياحية الواقعة فى نطاق المركز أو المدينة وأيضاً المخابز، علاوة على القيام بإجراء أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين بشكل أكثر شمولية، بحيث لا يتم الاكتفاء برفع القمامة من داخل الصناديق والحاويات بل ضرورة القيام بأعمال التنظيف والكنس وكل ما يرتبط بذلك لخلق بيئة نظيفة وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لكافة مدن ومراكز المحافظة.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته للسكرتير العام المساعد وأيضاً المشرف على المحليات بالمرور الميدانى للمواقع الخدمية المختلفة من الحدائق والمعديات النيلية وغيرها للوقوف على استعداداتها الكاملة وإنتظام العمل بها بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى.



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