بالصور.. أزمة فى مواصلات القليوبية بسبب الزحام قبل الاحتفال بالعيد

شهدت محافظة القليوبية زحامًا شديدًا على السيارات وأتوبيسات مرفق النقل الداخلى بين المحافظات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، كما تسبب الزحام فى إشعال وشل حركة المواصلات بمختلف خطوط السير بالمحافظة الأمر الذى أدى إلى استغلال بعض السائقين للأزمة وقاموا برفع سعر تعريفة الركوب وسط مشاجرات ومشادات بين الركاب والسائقين.

من ناحية أخرى شهد مجمع مواقف السيارات ببنها وكلية الزراعة بشبرا الخيمة زحامًا كبيرًا من المواطنين والمسافرين للاحتفال بالعيد حيث استغل السائقون الزحام وقاموا برفع الأجرة بين بنها وموقف كلية الزراعة من 15 إلى 20 جنيهًا بدلاً من 4 ونصف جنيه فضلاً عن تحميل أعداد زائدة ما أدى إلى نشوب مشاجرات بين المواطنين والسائقين وفى خطوط بنها الداخلية رفع سائقو السوزوكى الأجرة بنسبة 100%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لجأ فيه عدد من المواطنين والسيدات إلى استخدام عربات الكارو فى النقل الداخلى والذهاب إلى محل إقامتهم داخل مدينة بنها بعد الانتهاء من التسوق وشراء احتياجاتهم من سوق منطقة عزبة السوق ببنها بسبب قيام سيارات السوزوكة باستغلال الفرصة وارتفاع الأجرة.

كما شهدت منافذ حجز تذاكر القطارات بمحطة سكك حديد بنها إقبالاً وزحامًا كبيرًا من المواطنين والمسافرين للحصول على تذاكر السفر وقضاء الاحتفالات بالعيد مع أسرهم حيث امتلأت الطوابير داخل الصالة الرئيسية بمحطة قطارات بنها ونشبت مشادات بين المسافرين بسبب الخلاف على عدم التزام البعض بالطوابير والخلاف على أولوية الحصول على تذاكر السفر خاصة على خطوط الإسكندرية وبورسعيد والسويس.

وقال محمد إبراهيم موظف إن أزمة المواصلات قبل وقفة العيد مشهد يتكرر كل عام فى المواقف مشيرًا إلى أنه بعد أن فشل المواطنون فى الحصول على تذاكر القطارات اتجه الجميع إلى هذه المواقف فاستغل السائقون وأصحاب السيارات الظروف وضاعفوا تعريفة الركوب ما أدى إلى حالات زحام وتكدس من الركاب خاصة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

من جانبه قال مصدر مسئول بمحافظة القليوبية إنه قد تم الدفع بأكثر من 30 سيارة وأتوبيسات تابعة لمرفق النقل الداخلى إلى ميدان محطة القطار ببنها لنقل الركاب والمواطنين.

وأكد المصدر أن المحافظ قد أمر بزيادة عدد الاتوبيسات خاصة على الخطوط المهمة بنها – القاهرة وشبين القناطر – بنها وكفر شكر – القاهرة لنقل المواطنين والمسافرين وحل ازمة المواصلات والزحام قبل الاحتفال بالعيد وتكليف رجال المرور بتكثيف تواجدهم فى الشوارع ومواقف السيارات لضبط الحالة المرورية ومنع استغلال السائقين للمواطنين ورفع تعريفة الركوب فى ظل هذه الظروف.



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زحام شديد ببنها



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استخدام سيارة الكارو فى النقل ببنها



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احد سيارات الكارو ببنها

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