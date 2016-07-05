أهالى نجع الشيمة فى أسوان يحررون بلاغا ضد شركة مياه الشرب

حرر أهالى نجع الشيمة بأسوان، محضرًا فى نيابة المركز، ضد مسئولى شركة مياه الشرب لاستمرار معاناتهم من انقطاع المياه.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة انقطاع المياه عن المنطقة لا تزال مستمرة منذ فترة طويلة، وسط تجاهل من المسئولين وتعثر بعضهم فى حل المشكلة، مضيفين أنهم طرقوا جميع الأبواب ولكن دون جدوى.

وأضاف أهالى نجع الشيمة، أن المشكلة بدأت عندما قام مالك إحدى المدارس الخاصة القريبة من المنطقة بتركيب رافعين لسحب المياه من نفس الخط الخاص بالمنطقة، بالإضافة إلى وجود حمامى سباحة لتدريب طلاب المدرسة صيفًا -على حد قولهم.

ومن جانبه، استدعى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد تجدد شكوى أهالى نجع الشيمة والذين يعانون من انقطاع مستمر لمياه الشرب فى منطقتهم، ووجههم المحافظ للمعاينة الفورية للمنطقة بمرافقة المواطن الذى تقدم للمحافظ بالشكوى نيابة عن أهالى المنطقة للوقوف على المشكلة وحلها فورًا من خلال اتخاذ إجراءات فنية بزيادة قدرة الطلمبات وسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والشبكات القديمة بأخرى ذات أقطار أكبر، ما سيعمل على زيادة تدفقات مياه الشرب للشيمة شرق والواقعة على مرتفعات جبلية.

إلا أن أهالى المنطقة أكدوا أن المشكلة لم تحل ولا يزالون يعانون من انقطاع المياه، بالرغم من مرافقة المهندس عادل وهيب، رئيس قطاع مياه الشرب لموقع الرافع وإعطاءه الأوامر بتشغيل الرافع الثالث لضخ المياه للمنطقة، وهو ما أدى إلى عودة المياه بشكل ضعيف لمدة ربع ساعة ثم عادت للانقطاع مرة أخرى، ليعود الأهالى لنقطة الصفر فى المشكلة.

وأوضح الأهالى أنهم سيتقدمون ببلاغات للنيابة الإدارية ضد مسئولى شركة مياه الشرب، ومالك المدرسة الخاصة القريبة من المنطقة، للتحقيق فى الفساد الذى وصل إليه المسئولون فى حرمان أهالى المنطقة من مياه الشرب.

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