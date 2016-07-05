أوقاف أسوان: 79 ساحة لصلاة العيد غداً وتعيين خطيب احتياطى

أكد الشيخ زكريا عبد الوهاب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم تخصيص 79 ساحة لصلاة العيد غداً بمحافظة أسوان، موزعة توزيعا جغرافيا على جميع مناطق المحافظة، بشكل منظم وعادل يغطى أعداد المصلين حسب الكثافة السكانية.

وقال الشيخ زكريا عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بعدم السماح لخطباء العيد من خارج أئمة الأوقاف المعينين الوسطاء المعتدلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن مديرية أوقاف أسوان أعدت لكل ساحة من ساحات العيد بالمحافظة إماما وسطيا معتدلا على مستوى عالٍ من الكفاءة وإمام آخر احتياطى، مشيراً إلى أنه لم يرد حتى اليوم تعليمات من الوزارة بتحديد موضوع محدد لخطبة العيد، وستكون الخطبة مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعيد.

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