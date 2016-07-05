نيويورك تايمز: سمنة الأطفال تصيبهم بأمراض السرطان والسكر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير نشرته اليوم، إنه باتت هناك ضرورة قصوى لمحاربة زيادة الوزن لدى الأطفال باعتباره السبب الرئيس للسرطان والسكر من النوع الثانى.

واعتمدت الصحيفة على دراسة دنماركية أجرت مسحا لدى مئات الآلاف من الأطفال، وقد تبين من خلال الدراسة أن هناك مخاطر إضافية للإصابة بالسرطان والسكر عند الأطفال الذين يعانون السمنة.

وأشارت الصحيفة إلى دراستين حديثين أجريتا على نصف مليون طفل، وكانت النتيجة التى تم التوصل فى الدراسة الأولى التى قدمت نتائجها للجمعية الأوروبية إليها متمثلة فى كون الأطفال الذين يعانون من مرض السمنة معرضين أكثر للغيبوبة والموت المفاجئ والسرطان، حيث ثبت أن سمنة الأطفال وثيقة الصلة بتلك الأمراض.

وأجريت الدراسة الثانية على أكثر من 300 شخص ولدوا بين عامى 1930 و1987، وتبين أن نسب الإصابة بالسرطان والسكر كانت لدى الأشخاص الذين عانوا من السمنة وهم أطفال وقد سجلت النسبة بواقع 26% لدى الرجال وواحد وعشرين بالمائة لدى السيدات.

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